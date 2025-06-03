Эксперт: громкого ответа Киеву на удары по аэродромам РФ не будет

Военэксперт Шлепченко: РФ воздержится от громкого ответа на удары по аэродромам

Не следует ожидать каких-либо резких шагов со стороны Москвы после атак на российские аэродромы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

По его словам, Россия избегает громкого ответа не из-за отсутствия возможностей. В первую очередь, это вызвано характером боевых действий. Москва ведет конфликт на истощение, а не на сокрушение, пояснил эксперт.

«Все эти удары должны складываться в мозаичную картину, которая приведет к постепенной деградации противника. А противник пытается играть в свою игру», — сказал Шлепченко.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. Были использованы 117 FPV-беспилотников, которые скрытно доставили на территорию России и разместили в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее военный эксперт объяснил, кто может стоять за атакой Киева на аэродромы РФ.