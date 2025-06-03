Военэксперт Киселев: Лондон может быть причастен к атаке Киева на аэродромы РФ

США и Великобритания могут быть причастны к атаке Киева на аэродромы в РФ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Виталий Киселев. Он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки украинского минобороны (ГУР) находятся под внешним управлением спецслужб Вашингтона и Лондона.

«За ГУР стоит, безусловно, Англия, которая непосредственно дает указания в части политических процессов совершать те или иные диверсии и акты по нашим объектам», — сказал Киселев.

Он добавил, что у Киева нет точных данных по объектам на территории России, поэтому координаты задаются именно западными спецслужбами.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. Были использованы 117 FPV-беспилотников, которые скрытно доставили на территорию России и разместили в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.