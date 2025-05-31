«Паралич, изуродовавший правительство»: почему Мерц не может дать Украине Taurus?

Германия не поставит Украине ракеты Taurus, потому что соответствующее решение канцлера страны Фридриха Мерца заблокировал министр финансов Ларс Клингбайль, пишет The Guardian. При этом сторонники Мерца уверены, что заявления канцлера об отмене ограничений на дальность ударов ВСУ вглубь России «устраняют» причины для отказа в поставках Киеву дальнобойных ракет в будущем.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать предполагаемое решение канцлера страны Фридриха Мерца о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, сообщила британская газета The Guardian.

«Есть серьезные подозрения, что министр финансов Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии — партнеров Мерца по коалиции — заблокировал решение Мерца.

Этот эпизод напомнил паралич, изуродовавший предыдущее коалиционное правительство», — говорится в материале.

Издание отмечает, что сейчас германское правительство отступило на позицию «стратегической неопределенности» относительно поставок и планирует сосредоточиться на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет.

Без ограничений

Мерц обещал передать ВСУ дальнобойные ракеты еще до своего прихода к власти, когда находился в оппозиции к предыдущему правительству канцлера Олафа Шольца. А 26 мая он сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине : Киеву разрешено наносить удары по военной инфраструктуре на всей российской территории. Клингбайль в тот же день опроверг заявление канцлера, уточнив, что не существует «новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство».

Впоследствии Мерц заявил, что решение об отмене ограничений было принято «несколько месяцев назад». При этом на вопрос о поставках Taurus он ответил уклончиво, подчеркнув, что Берлин и Киев условились «более тесно сотрудничать в этой области».

При этом союзники канцлера полагают, что его заявление о снятии ограничений не пройдет бесследно. Председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Мерц «устранил один аргумент, препятствующий поставке» Taurus. Это еще не обязательство передать ракеты, но причина предыдущего отказа «устранена», отмечает FAZ.

В Кремле после слов германского лидера отметили, что Москва воспринимает решение об отмене ограничений как «провоцирование продолжения боев». Мирный процесс находится в совсем хрупком состоянии, а объявление Берлина прозвучало на фоне старта российско-украинских мирных переговоров, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

30 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва оставляет за собой право рассматривать любые возможные меры в ответ на потенциальные поставки Taurus Украине.

«Москва в случае поставок немецких [ракет] Taurus Киеву будет рассматривать «все опции» для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — сказал он.

Мерц также поклялся, что Германия будет иметь «самую сильную армию в Европе». Глава российского МИД Сергей Лавров немедленно отреагировал на это заявление: «Услышать от нынешнего немецкого лидера, что Германия вернет себе позицию ведущей военной державы в Европе сразу после того, как мы отметили 80-ю годовщину разгрома Гитлера, весьма симптоматично. История, видимо, ничему этих людей не учит».

О Taurus

Немецкая компания Daimler-Benz Aerospace AG и шведский концерн Bofors начали разрабатывать крылатые ракеты Taurus в 1994 году. Через три года — еще до того, как ракету испытали, — бундестаг потратил на закупку Taurus $335 млн.

«Мы стали немного честнее». В Германии решили, что победить Россию невозможно Германия «стала немного честнее» с союзниками и вместе с ними готова признать, что поражения России... 31 мая 15:59

Модель Taurus KEPD 350, которые Германия может поставить ВСУ, — это авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» с дальностью поражения до 500 км. Боеприпас оснащен комбинированной системой наведения, которая позволяет ему преодолевать большие расстояния без поддержки GPS. У Taurus KEPD 350 турбореактивный двигатель Williams WJ38-15 малого размера и тяги. Большая часть полета ракеты проходит на высоте 50–70 метров, что позволяет ей обходить системы ПВО.

Ракета может поражать высокозащищенные и заглубленные цели.