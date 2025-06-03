Мишустин сделал шуточное замечание главе «Газпром нефти» Дюкову

Премьер-министр России Михаил Мишустин пошутил о руководителе Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование», главе «Газпром нефти» Александре Дюкове, сравнив его ответ с «чиновничьим». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Мишустин обратил внимание на то, что активность ИЦК стала «чуть ниже». Глава правительства напомнил, что несколько лет назад ИЦК активно занимался цифровым проектированием вечной мерзлоты.

«Масштабная задача — помочь нефтяным компаниям быстро трансформироваться в цифровые нефтяные компании, другие есть еще более важные задачи», — сказал Дюков.

Мишустин уточнил: «Другие проекты более важны, верно?»

«Все проекты важны», — ответил Дюков.

Премьер отметил, что «так отвечают обычно чиновники».

«Мы равняемся на чиновников», — ответил глава «Газпром нефти».

Также в ходе в ходе конференции Мишустин заявил, что IT-отрасль уверенно укрепляется в России.

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