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В Германии заявили о «подрывных действиях» со стороны России

Генерал бундесвера Зольфранк заявил о подрывных действиях со стороны России
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Global Look Press

Представитель оперативного командования бундесвера генерал-лейтенант Александр Зольфранк заявил о якобы подрывных действиях России в отношении немецкой армии. Его слова приводит N-tv.

«Мы больше не в мире. Мы наблюдаем враждебную активность в отношении Бундесвера в Германии, в отношении инфраструктуры, в том числе шпионаж», — сказал он.

По словам военного, речь идет о «попытках вторжения» на объекты бундесвера, а также о беспилотниках, летающих там, «где их не должно быть».

До этого министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвинила Россию в ведении «гибридной войны» в Европе, не исключив прямой конфронтации Москвы с НАТО. Фезер утверждает, что в своих действиях российский лидер Владимир Путин якобы «не испытывает угрызений совести». Отвечая на вопрос о рисках столкновения России с НАТО, она выразила надежду, что «порог для этого не будет преодолен».

Ранее глава Rheinmetall прокомментировал заявление о «покушении» со стороны России.

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