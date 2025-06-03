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Эксперт обвинил Британию в намерении использовать территорию Украины для своих испытаний

Эксперт Степанов: Британия хочет использовать Украину для испытания ВПК
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Frank Augstein/AP

Великобритания стремится использовать территорию Украины в качестве личного полигона для испытания своих вооружений и технологий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Он назвал королевство одним из «локомотивов эскалации» противостояния с Россией. По его словам, первичная цель Лондона — возможность апробации своих решений в условиях реального боя, отработка тактики с целью проведения новых операций в приграничье России.

Так он прокомментировал заявление британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритания увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.

В то же время в самой Британии расходы на оборону только увеличиваются, отметил Степанов. По информации эксперта, в 2025 году страна инвестировала в этот сегмент порядка €70 млрд, на оборонные расходы выделен рекордный за последнее время бюджет.

Ранее в МИД России заявили, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.

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