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В Госдуме ответили на предложение Умерова о встрече России и Украины в июне

Депутат Новиков: встречи Украины и России еще будут, и не единожды
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Второй раунд переговоров в Стамбуле не принес никаких неожиданностей, встречи проходили в рабочем порядке, и подобные обсуждения еще будут. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если мы исходим из того, что переговорный процесс находится в стадии развертывания, то должны быть еще встречи и не одна, и вряд ли эти встречи ограничатся только рамками июня. Предложения, которыми сейчас стороны обменялись, потребуют изучения главами государств, которые могут запросить мнения силовых структур, МИДа, правительства и так далее», — добавил депутат.

Он пояснил, что теперь наступила стадия изучения взаимных предложений, оценки приемлемости или неприемлемости их друг для друга.

«Переговоры — это всегда долго, даже тогда, когда они проходят в высокой степени взаимопонимания. Сейчас же переговоры будут идти тем более долго, так как проходят они между сторонами, которые решают противоположные задачи», — заключил Новиков.

Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что украинская сторона предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.

Третий раунд переговоров Украины и России также должен пройти в Стамбуле, однако никаких сроков встречи пока нет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. На встрече присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан, который выступил с приветственной речью. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании конфликта и договорились об обмене пленными.

Ранее в Турции заявили о готовности принять новый раунд российско-украинских переговоров.

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Переговоры в Стамбуле
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