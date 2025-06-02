В США узнали о планах Ирана отказаться от американской ядерной программы

Иран планирует отклонить предложение США по ядерной программе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата.

По словам собеседника агентства, ответ Тегерана может быть истолкован как отказ от предложения Вашингтона. Дипломат обратил внимание, что в представленных условиях американская позиция по обогащению урана в Иране «остается неизменной», в ней также нет точного объяснения того, что касается снятия антииранских санкций.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Иране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.