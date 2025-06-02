Эксперт усомнился в том, что атака на аэродромы РФ готовилась полтора года

Генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал атаки Киева на российские аэродромы. По его мнению, утверждение противника о том, что операция готовилась полтора года, не соответствует действительности.

«Потому что, когда готовишь операцию, ты привязываешь ее к конкретному времени и месту. Ты не можешь предугадать, что будет через год и будет ли возможность осуществить ее», — отметил эксперт.

Он так же напомнил, что Киев сам по себе ничего не решает, все операции разрабатываются западными спецслужбами.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. Были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки.

Ранее военкор объяснил, чего пытается добиться Киев, атакуя объекты на территории РФ.