Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

РИА Новости: делегация Украины прибыла в дворец Чираган для переговоров с РФ

Украинская делегация прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, делегация прибыла к дворцу Чираган на белом микроавтобусе в 12:47 часов мск.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения, что Россия готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, однако понадеялся, что сторонам удастся достичь «каких-то решений».

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.

Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины.