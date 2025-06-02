Делегация Украины прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Украинская делегация прибыла к месту проведения второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, делегация прибыла к дворцу Чираган на белом микроавтобусе в 12:47 часов мск.
До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения, что Россия готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, однако понадеялся, что сторонам удастся достичь «каких-то решений».
2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.
Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины.