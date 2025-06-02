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Пашинян обрушился с угрозами на армянскую церковь

Пашинян пригрозил решить вопрос «святотатственных» священников ААЦ
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострения отношений с Армянской апостольской церковью (ААЦ) в очередной раз пригрозил решить «вопрос святотатственных священнослужителей». Пост с угрозами он опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Фактически у нас есть консенсус, что вопрос святотатственных србазанов (епископы и архиепископы. — прим. ред.) должен быть решен», — написал политик.

Отношения между Пашиняном и ААЦ обострились в последние годы, особенно после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин (руководящий орган ААЦ) потребовал его отставки и критиковал за политику в отношении Нагорного Карабаха.

30 мая 2025 года на страницах Пашиняна и его супруги Анны Акопян в Facebook появилось несколько постов с резкими словами в адрес представителей ААЦ. Оппозиция подвергла жесткой критике премьера, а ряд общественно-политических деятелей призвали отлучить его с супругой от церкви. 31 мая политик опубликовал еще несколько постов, посвященных армянскому духовенству.

Предстоятель Сюникской епархии ААЦ епископ Макар Акопян заявил, что слова Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе.

Ранее в Армении призвали генпрокурора завести дело на Пашиняна за оскорбление церкви.

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