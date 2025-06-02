В МИД Турции ответили, намерен ли Мединский встретиться с властями страны

РИА: Турция не располагает информацией о планах Мединского на встречи с властями

Турецкая сторона не располагает данными о намерениях главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского провести встречи с представителями турецких властей в Стамбуле. Об этом заявил РИА Новости источник в турецком МИД.

«У нас нет информации о таких планах», — говорится в сообщении.

При этом источник отметил, что Мединский планирует «некие контакты» на полях переговоров в Стамбуле, однако подробности пока не уточняются.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует присоединиться к переговорам делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. По данным Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее сообщалось, что к месту проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле прибыла полиция.