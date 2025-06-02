В Совфеде считают, что в Польше не изменится отношение к РФ при новом президенте

Сенатор Джабаров: русофобия в руководстве Польши после выборов не исчезнет

После состоявшихся президентских выборов в Польше «русофобия» в польском руководстве не исчезнет. Об этом заявил телеканалу «Россия-24» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.

«Польша настолько сейчас пропитана русофобией, что очень сложно рассчитывать, что какое-то изменение в курсе будет в отношении нашей страны», – подчеркнул он.

По словам Джабарова, избранный президентом Польши Кароль Навроцкий придерживается консервативной политики и разделяет взгляды президента США Дональда Трампа, поэтому вероятным изменением может стать лишь ужесточение позиции Варшавы по отношению к Украине. Он отметил, что в Польше пост президента носит в основном номинальный характер.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборы в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее сообщалось, что новый президент Польши может стать препятствием на пути Украины в НАТО.