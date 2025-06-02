На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Совфеде считают, что в Польше не изменится отношение к РФ при новом президенте

Сенатор Джабаров: русофобия в руководстве Польши после выборов не исчезнет
close
Нина Зотина/РИА Новости

После состоявшихся президентских выборов в Польше «русофобия» в польском руководстве не исчезнет. Об этом заявил телеканалу «Россия-24» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.

«Польша настолько сейчас пропитана русофобией, что очень сложно рассчитывать, что какое-то изменение в курсе будет в отношении нашей страны», – подчеркнул он.

По словам Джабарова, избранный президентом Польши Кароль Навроцкий придерживается консервативной политики и разделяет взгляды президента США Дональда Трампа, поэтому вероятным изменением может стать лишь ужесточение позиции Варшавы по отношению к Украине. Он отметил, что в Польше пост президента носит в основном номинальный характер.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборы в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее сообщалось, что новый президент Польши может стать препятствием на пути Украины в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами