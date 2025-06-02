В РФ считают, что новый президент Польши может стать препятствием на пути Украины в НАТО

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, возможно, усложнит путь Украины к вступлению в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

В статье отмечается, что перед голосованием на президентских выборах Навроцкий подписал документ, который был предложен националистической и евроскептической коалицией «Конфедерация». В этом документе он пообещал не поддерживать закон о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

В январе 2025 года в интервью телеканалу Polsat Навроцкий признался, что не видит Украину в Европейском союзе или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы, важные для Польши.

«Я не вижу Украину ни в одной из структур до тех пор, пока не будут решены важные для поляков цивилизационные вопросы», – говорил он.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборы в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.