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В РФ считают, что новый президент Польши может стать препятствием на пути Украины в НАТО

РИА Новости: избранный президент Польши Навроцкий усложнит путь Украины в НАТО
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, возможно, усложнит путь Украины к вступлению в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

В статье отмечается, что перед голосованием на президентских выборах Навроцкий подписал документ, который был предложен националистической и евроскептической коалицией «Конфедерация». В этом документе он пообещал не поддерживать закон о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

В январе 2025 года в интервью телеканалу Polsat Навроцкий признался, что не видит Украину в Европейском союзе или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы, важные для Польши.

«Я не вижу Украину ни в одной из структур до тех пор, пока не будут решены важные для поляков цивилизационные вопросы», – говорил он.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборы в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее США потребовали от Еврокомиссии расследовать фальсификации на выборах в Польше.

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