В Казахстане охарактеризовали встречу Назарбаева и Путина

Встреча бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина, состоявшаяся 29 мая, носила частный характер. Об этом рассказал пресс-секретарь первого главы республики Айдос Укибай, заявление которого опубликовано на официальном сайте политика.

Он подчеркнул, что Путина и Назарбаева связывают многолетние дружеские отношения. Подобные связи между президентом РФ и экс-главой Казахстана сохраняются вне зависимости от наличия у них каких-либо государственных полномочий.

По словам пресс-секретаря, бывшего казахстанского лидера приглашали посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако политик по объективным причинам не смог приехать в российскую столицу 9 мая.

«[Назарбаев] посетил Москву позднее — в частном порядке», — отметил Укибай.

Он добавил, что первый президент Казахстана до сих пор поддерживает связь с некоторыми мировыми лидерами посредством телефонных бесед и личной переписки. Время от времени политик проводит очные встречи с зарубежными коллегами. Это касается не только Путина, но и глав Турции, КНР, Белоруссии и ряда иных государств.

«Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности», — пояснил пресс-секретарь.

29 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве состоялась встреча Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. Какие-либо подробности он не привел.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил отношение российского лидера к республике.