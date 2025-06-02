На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

США приостановили введение санкций против Ирана

WSJ: США приостановили максимальное санкционное давление на Иран
close
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Левитт уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, минфина и Госдепартамента о приостановке всей работы по введению санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

По словам собеседника агентства, политика президента США Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Иран застопорилась. Глава государства применял эту стратегию во время своего первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) и возобновил ее после возвращения в Белый дом в январе.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в разговоре с изданием не опровергла эту информацию и добавила, что обо всех новых решениях по вопросу санкций будет информировать либо администрация Трампа, либо «соответствующие ведомства».

Вашингтон в последний раз объявлял о расширении санкций против Ирана в середине мая 2025 года, на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе. По данным WSJ, Минфин по меньшей мере три раза откладывал объявление об ужесточении мер.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе.

Все новости на тему:
Конфликт вокруг Ирана
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами