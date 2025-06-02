США приостановили введение санкций против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Левитт уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, минфина и Госдепартамента о приостановке всей работы по введению санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

По словам собеседника агентства, политика президента США Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Иран застопорилась. Глава государства применял эту стратегию во время своего первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) и возобновил ее после возвращения в Белый дом в январе.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в разговоре с изданием не опровергла эту информацию и добавила, что обо всех новых решениях по вопросу санкций будет информировать либо администрация Трампа, либо «соответствующие ведомства».

Вашингтон в последний раз объявлял о расширении санкций против Ирана в середине мая 2025 года, на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе. По данным WSJ, Минфин по меньшей мере три раза откладывал объявление об ужесточении мер.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе.