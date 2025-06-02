Mysl Polska: атака по аэродромам может стать концом для Зеленского

Атака на российские военные аэродромы может обернуться тяжелыми последствиями для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет польское издание Mysl Polska.

Автор статьи Ян Энгельгард указал, что удар по объектам, связанным с ядерным сдерживанием, может дать России основание для ответных действий, включая применение ядерного оружия — в соответствии с ее официальной военной доктриной.

«Спецоперация <...> может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье.

Журналист выразил сомнение, что атака Украины на аэродромы РФ могла пройти без одобрения США, но считает, что ее последствия лишь усугубят положение Киева. Он подчеркнул, что атака подрывает шансы на мирные переговоры и отдаляет возможность прекращения конфликта.

По мнению Энгельгарда, даже если России будет нанесен ущерб в сфере стратегической авиации, это не остановит ее дальнейшее наступление. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее уже предупреждал Зеленского: его действия ведут к риску глобального конфликта. И теперь, по мнению автора, у Трампа появились доказательства своих слов.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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