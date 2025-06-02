Совершив теракт на российских военных аэродромах, Украина перешла грань, а реакция России и США определит судьбу мира. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США и аналитик Скотт Риттер в материале для Steigan.

«Украинская операция «Паутина» перешла грань <...>. Реакция России и США может определить судьбу мира», — предупредил эксперт.

Как следует из текста, теракт продемонстрировал, что Украина не намерена содержательно готовиться ко второму раунду мирных переговоров, который пройдет в Стамбуле.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее журналист объяснил атаку ВСУ на российские аэродромы.