Sky News: Украина атаковала аэродромы РФ потому, что ей нечего терять

Украина решила провести операцию по атаке российских аэродромов, посчитав, что ей нечего терять. Об этом пишет британский телеканал Sky News.

«Украина явно посчитала, что ей нечего терять, кроме как тоже пойти в атаку», — говорится в материале.

Использование столь простой технологии для атак будет вызывать обеспокоенность правительств по всему миру. Каждая военная база, аэродром и военный самолет становятся еще более уязвимыми, отмечает Sky News.

В первую очередь внимание будет сосредоточено на том, как Россия отреагирует на атаку.

Предыдущие атаки Украины на территорию России вызвали ответные удары, но эта операция является одной из самых крупных. Она произошла накануне нового раунда мирных переговоров между Москвой и Киевом в Турции, и следующих может не быть, заключил телеканал.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Российское министерство обороны подтвердило атаки на аэродромы, заявив, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, а на остальных аэродромах атаки были отражены.

Ранее экс-советник Трампа назвал оскорблением атаки ВСУ на Россию.