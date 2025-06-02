Россияне не восприняли всерьез враждебные слова Трампа о Путине

Больше половины россиян (58%) считают игрой на публику заявления президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы «играет с огнем» на фоне продолжения конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

«Согласно результатам опроса, 58% россиян считают это игрой на публику, 23% расценивают как обычную политическую риторику, 11% увидели в этих словах проявление эмоций, 4% затруднились ответить», — говорится в результатах исследования.

Большинство россиян (70%) считают, что отношения между Россией и США останутся на прежнем уровне после подобного рода заявлений Трампа. По мнению 22% опрошенных, отношения Москвы и Вашингтона ухудшатся, 5% сочли, что стороны решат разногласия, и отношения выйдут на позитивный курс. Еще 3% затруднились с ответом.

Ровно половина опрошенных россиян считают, что позиция Трампа в российско-украинском конфликте «смешанная». При этом 34% жителей РФ уверены, что он скорее придерживается проукраинской позиции, 6% — пророссийской.

Свой ответ дали 5% респондентов, большинство из которых уверены, что американский президент действует в своих интересах. Еще 5% затруднились с ответом.

Кроме того, большинство россиян (64%) высказали мнение, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, его американского коллеги и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится вопреки согласию Трампа на такой подход к развитию мирного процесса.

Опрос проводился среди читателей проекта Новости Mail 29-30 мая. В опросе приняли участие свыше 12 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Трамп заявлял, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. В ответ Дмитрий Медведев напомнил о риске третьей мировой войны, а сенатор Владимир Джабаров выразил разочарование позицией президента США. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что слова главы Белого дома стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с президентом России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа.