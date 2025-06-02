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На Западе обвинили Макрона во вмешательстве в выборы президента в Румынии

SC: Макрон сыграл ключевую роль во вмешательстве в выборы президента в Румынии
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сыграл ключевую роль в политических схемах ЕС по приходу к власти в Румынии оппозиционера Николае Чукэ, пишет британский журналист Мартин Джей для Strategic Culture (SC).

Автор утверждает, что действия Парижа и Брюсселя продемонстрировали «отчаянные меры» на фоне снижения влияния ЕС. По мнению Джея, несогласная позиция Румынии, Венгрии и Словакии создавала риск «критического удара» по Евросоюзу. Журналист называет подобные методы нормой, заявляя, что власти ЕС готовы на все ради сохранения контроля.

«Европейские избиратели видят ЕС провалившимся проектом», — резюмируется в статье.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил основатель Telegram Павел Дуров, из Франции.

Ранее в МИД России объяснили преследование Дурова во Франции.

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