На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Бангладеш выдвинула обвинения против экс-премьера страны

Прокуратура Бангладеш обвинила Хасину в преступлениях против человечности
close
Xinhua/Global Look Press

Прокуратура Бангладеш официально обвинила свергнутую в августе 2024 года премьер-министра Шейх Хасину в преступлениях против человечности в связи с ее предположительным участием в организации попыток силового подавления студенческого восстания, приведших к многочисленным жертвам. Об этом сообщает NDTV.

В публикации отмечается, что кроме Хасины в преступления против человечности были обвинены еще два высокопоставленных чиновника.

По мнению прокуратуры, экс-премьер виновна в том, что якобы отдала «прямой приказ» о подавлении восстания любыми средствами членам своей партии и сторонникам ее правительства, вышедшим на улицы для противостояния со студентами.

Главный прокурор Бангладеш Таджул Ислам считает, что эти действия были запланированы.

11 августа газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение Хасины сообщила, что бывший премьер-министр республики Бангладэш Шейх Хасина считает США причастными к ее отставке в связи с тем, что она отказала Вашингтону предоставить бангладешский Остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.

В июне 2024 года в Бангладеш начались массовые беспорядки на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство. К борьбе с митингующими привлекли армию. Премьер Бангладеш покинула страну. По словам ее сына, она формально продолжает оставаться главой кабмина и официально в отставку не уходила.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами