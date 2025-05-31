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В Госдуме усомнились в договороспособности Украины

Депутат Госдумы Журавлев назвал Украину битой в руках бандита
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

России трудно будет договориться о чем-либо с Украиной, которая стала «наемником» Запада, «битой в руках бандита». Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Нам предлагают договариваться с битой, которая в руках у бандита… О чем можно говорить с битой? Украина — это наемники, чистые наемники», — сказал парламентарий в кулуарах X съезда Союза добровольцев Донбасса в Ростове-на-Дону.

По его словам, Украина годами шла по пути конфронтации и отказывалась принимать во внимание мнение России, поэтому сейчас Киев вряд ли решит договариваться.

Журавлев отметил, что спонсоры киевского режима в лице Германии, Франции и Великобритании, которые занимают антироссийскую позицию, являются проблемой в переговорах.

Он считает, что Россия может договориться только с президентом США Дональдом Трампом, хотя это «почти невозможно».

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США могут заставить Украину принять участие в переговорах с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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