В Таджикистане анонсировали встречу глав МИД стран Центральной Азии и Индии

Встреча глав министерств иностранных дел государств Центральной Азии и Индии пройдет 5-6 июня в Нью-Дели. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

В ведомстве отметили, что в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с государственным министром иностранных дел, охраны окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Кирти Вардханом Сингхом.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы предстоящей встречи министров иностранных дел Форума «Центральная Азия — Индия», которая состоится 5-6 июня 2025 года в Дели», — говорится в сообщении.

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