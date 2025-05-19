В поиске новой парадигмы: между Центральной и Южной Азией состоится Термезский диалог

С 19 по 21 мая в Узбекистане, в городе Термез, состоится первое заседание Термезского диалога между Центральной и Южной Азией на тему: «Строительство общего пространства мира, дружбы и процветания». Это событие соберет на одной площадке ведущих экспертов из разных стран и регионов. Подробности — в нашем материале.

В Термезе с 19 по 21 мая пройдет первое заседание Термезского диалога. В мероприятии примут участие представители внешнеполитических ведомств, торгово-промышленных палат, главы международных и региональных организаций, а также ведущие эксперты аналитических и научно-исследовательских центров мира. Среди них — глава Миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию Афганистану Роза Отунбаева, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабина Махл, а также представители Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других международных организаций.

Кроме того, на заседание прибудут специалисты таких авторитетных «мозговых центров», как Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), Королевский институт международных отношений Великобритании, Институт Центральной Азии и Кавказа США, финский Фонд мира имени Мартти Ахтисаари, немецкий Фонд Бергхоф, Индийский совет по международным делам, индийский аналитический центр Observer Research Foundation, пакистанский Институт стратегических исследований, Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и другие.

Термезский диалог станет логическим продолжением усилий Узбекистана по углублению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Напомним, что в июле 2021 года по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прошла Международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Год спустя по инициативе Узбекистана была принята специальная резолюция Генассамблеи ООН «Укрепление взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией». Этот документ создал концептуальные основы для более тесного взаимодействия двух регионов.

Предстоящий Форум станет практическим воплощением данной резолюции. Он призван стать постоянно действующей дискуссионной платформой для определения перспектив дальнейшего продвижения межрегиональной взаимосвязанности, поддержания мира, безопасности и стабильности на обширном регионе Евразии. Страны-участники убеждены, что взаимосвязанность, сотрудничество, доверие, свободный и конструктивный диалог являются ключевыми столпами обеспечения стабильности и устойчивого развития, а расширение межрегиональных связей создает предпосылки для поиска взаимоприемлемых решений общих проблем, позволяет эффективно противодействовать общим вызовам и угрозам.

Символичная локация

Термез выбран для проведения форума неслучайно. Этот город находится на перекрестке Центральной и Южной Азии —- в некой «узловой точке» межрегиональной связанности. Испокон веков Термез был центром межкультурного, межцивилизационного и религиозного диалога. Здесь зарождались и получали развитие традиции зороастризма, буддизма, христианства, ислама. Город находился на стыке древнейших государственных объединений, таких как Греко-Бактрийское и Кушанское царства. Своего наивысшего развития он достиг в период правления Темуридов, когда Термез стал административным, торговым, научным центром.

В силу своего географического расположения город закрепил за собой статус транзитного хаба. Как известно, древний северный торговый путь, появившийся задолго до Шелкового пути и соединявший Индию и Среднюю Азию, шел через Термез. Город выполнял важные функции по охране основной переправы через Амударью, обслуживал проходившие многочисленные караваны и стал значимым центром региональной торговли.

Сегодня Термез переживает этап модернизации и возвращает роль связующего моста между Центральной и Южной Азией, выступает южными воротами Узбекистана. Из года в год здесь создается инфраструктура, которая формирует благоприятные условия для усиления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Например, в прошлом году в Термезе появился Международный торговый центр Айртом, который занимает площадь в 36 гектаров. Граждане Пакистана и Афганистана могут находиться на территории Центра без визы 15 дней. Там располагаются производственные мощности, магазины, рестораны, отели, клиники, центры повышения квалификации. Этот проект имеет важное значение для развития торговли и экспорта промышленных и потребительских товаров, производимых предпринимателями из Афганистана, Пакистана и других стран.

Экономическая повестка

Термезский диалог охватывает широкий круг вопросов, лежащих в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также проблем региональной безопасности. Особое место в нем занимает экономическая повестка. Она выступает в качестве скрепы и драйвера сотрудничества между странами.

Южная Азия является самым быстрорастущим регионом в мире. Ее ВВП демонстрирует последовательный рост: в 2024 году он достиг 4,9 триллиона долларов, что составляет примерно 4,5% от мирового ВВП. При сохранении опережающей динамики экономического развития Южная Азия может занять лидирующие позиции в макрорегионе. Согласно отчету Боаоского азиатского форума «Экономические перспективы и процесс интеграции в Азии-2025», в текущем году подъем экономики Южной Азии ожидается на уровне 5,9%, в то время как Западной Азии — 2,9%, Восточной – 4,3%, Центральной – 5%.

В то же время следует признать, что сегодня показатели торгово-экономического взаимодействия между Центральной и Южной Азией довольно скромные и абсолютно не соответствуют тому огромному потенциалу, который имеется у наших регионов. В частности, Южная Азия находится всего в одном шаге от нас, но товарооборот составляет 5 млрд долларов, в то время как этот показатель с тем же отдаленным Европейским союзом в разы выше — 55 млрд долларов.

В этой связи для вывода экономического сотрудничества на качественно новый уровень необходимо дальнейшее упрощение процедур торговли, формирование многовариантной системы транспортных коридоров, развитие системы энергетической инфраструктуры. Ключевую роль в этом может сыграть привлечение взаимных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов, развитие цифровой экономики и инновационного сотрудничества.

Расширение торгово-экономических отношений напрямую зависит от развития транспортной взаимосвязанности. При этом на сегодняшний день транспортно-логистические маршруты, соединяющие Центральную и Южную Азию, не развиты в полной мере, и имеющаяся инфраструктура не позволяет наращивать международные перевозки. Это значительно сдерживает развитие торгово-экономических связей между регионами.

Поэтому для государств Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, актуальной задачей является диверсификация торговых, транспортно-логистических маршрутов, которые позволят придать мощный толчок экономическому развитию региона. В данном контексте ключевую роль призвана сыграть скорейшая реализация проекта строительства Трансафганского коридора. Он имеет стратегическое значение не только для стран Центральной Азии, но и для Южной Азии. Реализация этого проекта обеспечит страны региона кратчайшим выходом к портам Индийского океана, соединит Южную Азию с рынками ЦА, России, Китая и Европы.

Таким образом, укрепление взаимосвязанности создаст ситуацию «win-win». Самое главное – коннективность придаст мощный импульс формированию единого пространства, что станет ключевым условием обеспечения устойчивой и долгосрочной стабильности в регионе. От этого выиграют все государства региона.

В этом контексте Термезский диалог по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией предложит новую парадигму взаимоотношений, свободную от конфликтов и конфронтации, в основе которой будет лежать принцип сотрудничества во благо процветания регионов. Ожидается, что по итогам Термезского диалога будет принято коммюнике, где найдет отражение готовность сторон к объединению усилий в деле укрепления доверия и сотрудничества между Центральной и Южной Азией.