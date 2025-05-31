В США рассказали о попытках университетов избежать участи Гарварда

Руководители американских университетов и колледжей ведут переговоры с Белым домом, чтобы избежать участи Гарварда. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Лидеры высшего образования, которые в последние недели вели подробные беседы со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мэйлман, задаются вопросом, какие сигналы им следует послать, чтобы не попасть под прицел администрации», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что, по мнению Белого дома, высшие учебные заведения являются «инкубаторами дискриминации». В связи с этим правительство США не сможет «беспрепятственно предоставлять финансирование, как это было раньше», следует из материала.

22 мая США лишили Гарвардский университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Руководство вуза расценило действия властей как акт политического давления и мести — в частности, за отказ Гарварда поддержать инициативы Белого дома, включая запрет на прием студентов, которых правительство сочло «враждебными американским ценностям».

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.