На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о попытках университетов избежать участи Гарварда

CNN: университеты ведут переговоры с Белым домом, чтобы избежать участи Гарварда
close
Manuel Balce Ceneta/AP

Руководители американских университетов и колледжей ведут переговоры с Белым домом, чтобы избежать участи Гарварда. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Лидеры высшего образования, которые в последние недели вели подробные беседы со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мэйлман, задаются вопросом, какие сигналы им следует послать, чтобы не попасть под прицел администрации», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что, по мнению Белого дома, высшие учебные заведения являются «инкубаторами дискриминации». В связи с этим правительство США не сможет «беспрепятственно предоставлять финансирование, как это было раньше», следует из материала.

22 мая США лишили Гарвардский университет лицензии на прием иностранных студентов, что фактически означало блокировку их въезда в страну. Учебное заведение немедленно отреагировало, подав в суд на федеральное правительство, и уже 23 мая суд временно приостановил действие спорного решения.

Руководство вуза расценило действия властей как акт политического давления и мести — в частности, за отказ Гарварда поддержать инициативы Белого дома, включая запрет на прием студентов, которых правительство сочло «враждебными американским ценностям».

Ранее Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами