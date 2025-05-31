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Иран пообещал принять меры при злоупотреблениях докладом МАГАТЭ

МИД Ирана: Тегеран примет меры при злоупотреблениях докладом МАГАТЭ
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иранская сторона примет меры в случае злоупотребления рядом стран докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной деятельности Тегерана. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

«Если ряд стран намерен злоупотребить сотрудничеством Ирана с МАГАТЭ, или его доверительным подходом к инспекционной деятельности агентства, или текущим докладом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Иран примет и осуществит соответствующие меры в ответ на такой подход», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве исламской республики пояснили, что Тегеран примет такие меры с целью защиты своих законных прав и интересов. В иранском МИДе уточнили, что последствия и ответственность за эти меры будут нести другие страны.

Среди прочего в МИД Ирана подчеркнули, что иранская программа по обогащению урана осуществляется исключительно в мирных целях, находится под полным контролем МАГАТЭ, а также является полностью прозрачной и соответствует Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с агентством.

Незадолго до этого Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором назвало сотрудничество с Ираном «менее чем удовлетворительным». МАГАТЭ в документе также отметило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%. На этом фоне агентство заявило о «серьезной обеспокоенности» по поводу того, что Тегеран увеличил свои запасы урана с февраля по середину мая.

Ранее Трамп заявил, что Иран не хочет, чтобы его разбомбили из-за ядерной программы.

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