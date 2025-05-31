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Депутат возмутился выдвижению на выборы в Воркуте бизнесмена без среднего образования

Депутат Матвеев осудил выдвижение кандидата «из аула» без образования на выборы
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Shutterstock

Депутат госдумы Михаил Матвеев заявил, что в Воркуте выдвинули на выборы в местное законодательное собрание кандидата от «Единой России» «из аула» без среднего образования. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

«Вот прекрасный кандидат — Джалил Сулейман оглы Рафиев, партия «Единая Россия». Родился в каком-то азербайджанском ауле, имеет 8 классов образования и два ларька. Бизнес идет хорошо, депутатство не за горами», — высказался Матвеев.

По словам самого Рафиева, в Воркуте он живет с 1990 года. Мужчина рассказал, что этот город он считает родным, поскольку провел в нем молодость и построил бизнес.

До этого Матвеев возмущался тому, что мигранты захватывают рабочие места в российских регионах.

Матвеев отметил, что большое количество мигрантов работает в поликлиниках, управляющих компаниях и службах доставки. По его мнению, использование дешевого труда мигрантов сдерживает рост зарплат для россиян.

Ранее демограф назвал рекордно высоким количество бездетных россиянок.

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