Украине сообщили о крупной неудаче в ее очередном шаге против России

Массированные атаки беспилотников Украины на территорию России оказались тщетными. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду», — подчеркнул он.

Британский аналитик также назвал пессимистичным признание бывшего главкома ВСУ и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного о том, что Россия обогнала украинскую армию в сфере создания беспилотных летательных аппаратов.

31 мая министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Целями ударов были названы склады ракет и других видов артиллерийского вооружения, а также боеприпасов и горючего, цеха по производству ударных беспилотников и места их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Ранее было названо число французов в российской армии.