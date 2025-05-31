Полянский: Киев пытается убедить Трампа, что РФ не хочет мира, но все наоборот

Киев прилагает все усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия якобы не хочет мира, однако в действительности все наоборот. Об этом заявил RT первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинцы сейчас прилагают все усилия, чтобы умаслить Дональда Трампа и убедить его, что Россия не заинтересована в мире. Все наоборот», — подчеркнул он.

Киев не относится к переговорам с Россией как к значимому событию, отметил Полянский, в то время как для Москвы и Вашингтона «это серьезная попытка».

До этого бывший депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявляла, что отказ США от интеграции Украины в НАТО и признание интересов безопасности России станут ключом к решению украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал условие победы Путина над НАТО.