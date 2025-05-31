Украинский военный назвал ДНР главной целью ВС России

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полковник запаса Владислав Селезнев назвал Донецкую народную республику главным фронтом летней военной кампании. Его слова приводит РИА Новости.

Агентство отмечает, что российские войска создали своего рода вилку для противника, угрожая сразу на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

По словам Селезнева, с одной стороны наблюдается продвижение Вооруженных сил России восточнее населенного пункта Мирноград. На фоне этого создается впечатление, что подразделения ВС РФ формируют «тиски» оперативного окружения Покровско-Мирноградской городской агломерации, которая находится под контролем Киева.

С другой стороны, отмечает Селезнев, российские войска пытаются продвинуться в сторону Константиновки. По словам военного, это логично, поскольку городская агломерация, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, «остается такой лакомой целью».

Ранее глава ДНР сообщил, что ВС РФ перерезают пути снабжения ВСУ.