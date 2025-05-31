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Россию призвали учитывать проведенную Украиной «архисложную» военную реформу

Экс-депутат Рады Царев заявил о проведении Украиной архисложной военной реформы
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Reuters

На Украине провели «архисложную» военную реформу, распределение военного бюджета теперь не в обязанностях чиновников Киева, а в ответственности официальных лиц на местах. Об этом телеканалу «Царьград» заявил экс-депутат Рады Олег Царев.

«Забывают о том, что на Украине сделали ряд вещей, которые кардинально улучшили положение ВСУ. Это мало кто понимает, но на Украине просто взяли и отрезали, вместе с руками чиновников, военный бюджет. Им передали его на места. Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — подчеркнул он.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с РИА Новости, что Украина просчиталась, пытаясь добиться 30-дневного перемирия атаками по территории России.

По словам Леонкова, Россия выиграла «противовоздушное сражение, организованное Украиной» и в ответ поразила множество объектов.

При этом военный эксперт Евгений Норин отмечал, что украинские войска стабилизировали фронт после поражения в Курской области, несмотря на дефицит личного состава.

Ранее в Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию.

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