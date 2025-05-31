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В Швейцарии прокомментировали позицию ЕС по Украине

Полковник Бод: ЕС пойдет на все, чтобы не допустить поражения Киева
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Global Look Press

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, что Евросоюз пойдет на все, чтобы не допустить поражения Киева.

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это (поражение Украины. — «Газета.Ru»)», — отметил Бод.

По его словам, об этом свидетельствуют недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках Украине ракет Taurus. Бод подчеркнул, что поставка Taurus и прочих дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае.

До этого коммодор Военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми говорил, что коллективный Запад не сможет одержать победу над Россией, даже если полноценно вступит в конфликт на Украине.

По его словам, у военнослужащих из западных стран отсутствует стратегическое мышление. Из-за этого они не способны анализировать свои неудачи. В то время как НАТО в случае участия в вооруженных конфликтах руководствуется политическими нарративами, Россия занимается стратегическим планированием.

Ранее в РФ рассказали о стремительно нарастающих угрозах со стороны НАТО.

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