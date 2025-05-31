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Стало известно, почему Трамп опасается Россию

Okaz: Трамп хочет избежать повторения Карибского кризиса и не давит на РФ
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Ken Cedeno/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет избежать повторения Карибского кризиса и не идет на эскалацию с Россией. Об этом сообщает саудовское издание Okaz.

Издание напомнило, что в 1962 году Соединенные Штаты и Советский Союз подошли к грани полномасштабной ядерной войны — тогда только взаимопонимание сторон и отказ от провокаций помогли остановить надвигающийся конфликт.

«Сегодня эта истина кажется более актуальной, чем когда-либо. Возможно, именно поэтому президент США Дональд Трамп, несмотря на свою порой жесткую риторику, все же боится загонять Россию в угол. Американский лидер — в отличие от некоторых европейских политиков — не верит в целесообразность изоляции Москвы и считает, что затягивание конфликта приведет только к хаосу и нестабильности, особенно в Восточной Европе», — пишет издание.

Okaz резюмирует, что возвращение сторон к переговорам является насущной необходимостью для всего мира.

До этого газета Politico писала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп боится, что если сенат утвердит новые санкции против РФ, то это помешает ему наладить отношения Вашингтона и Москвы.

Ранее в России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины.

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