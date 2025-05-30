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Министры иностранных дел Британии и Турции обсудили шаги по прекращению конфликта на Украине

Главы МИД Британии и Турции обсудили инициативы по прекращению огня на Украине
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Manu Fernandez/AP

Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Дэвид Лэмми обсудили шаги по прекращению российско-украинского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Вечером 30 мая состоялся телефонный разговор между главами МИД двух стран.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также шаги, предпринимаемые для прекращения войны между Россией и Украиной», — сказал источник агентства.

Он добавил, что Фидан и Лэмми также обсудили события в Сирии, ситуацию между Пакистаном и Индией и другие региональные вопросы.

30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Анкара выступает за продолжение переговоров между делегациями России и Украины.

До этого в Кремле сообщили, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров.

Ранее Россия назвала условия перемирия на Украине.

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