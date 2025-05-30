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Трампа удивили новости об ответных ударах России по Украине

Трамп заявил, что был удивлен новостям об ответных ударах России по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостям об ответных ударах России по Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что эти события произошли в тот момент, когда переговоры по урегулированию конфликта казались близкими к завершению. Трамп подчеркнул, что не любит сюрпризы.

«Я был очень удивлен, что во время переговоров, которые, как мне казалось, могли скоро закончиться, по таким городам, как Киев, были выпущены ракеты. Мы уже почти решили проблему, и вдруг начались обстрелы, погибали люди. Я увидел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и это меня очень разочаровало», — сказал он журналистам в Овальном кабинете.

По его мнению, он по-прежнему надеется на скорое завершение боевых действий между Россией и Украиной.

30 мая бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира.

Ранее Небензя выдвинул Украине и Западу условия для перемирия.

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