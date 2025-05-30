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На Западе объяснили, что стоит за обвинением РФ в адрес сербской оборонки

FT: РФ дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях не получится
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Darko Vojinovic/AP

Россия словами о том, что частные сербские оборонные предприятия поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы, дала понять Сербии, что Белграду не удастся усидеть на двух стульях. Об этом рассказал научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода газете Financial Times (FT).

По его словам, Москва дала понять, что ей надоели попытки президента Сербии Александра Вучича «сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в Европейский союз».

«Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — считает политолог.

Российская разведка накануне заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Позднее Вучич пообещал блокировать сделки, если сербское оружие может попасть на Украину.

Ранее в Совфеде высказались о взрыве на производящем снаряды для ВСУ заводе в Сербии.

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