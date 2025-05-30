Тема отправки британских войск в зону украинского конфликта в Лондоне «ушла куда-то на задний план». Об этом в ходе интервью для телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Соединенном королевстве Андрей Келин.

По его словам, власти Великобритании перестали уделять этому вопросу повышенное внимание после того, как Италия и Германия сообщили о неготовности отправлять своих военнослужащих на Украину.

Дипломат подчеркнул, что для Лондона и Парижа разговоры о реализации данной инициативы могут быть лишь попыткой «застолбить за собой возможное участие в переговорах» по урегулированию кризиса. При этом, если британские власти все же решат направить в зону боевых действий даже самый маленький контингент, им это обойдется в 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) в год.

«Сейчас это для бюджета Великобритании, вообще-то, малореалистично», — уточнил Келин.

30 мая портал InfoBRICS сообщил, что РФ сорвала план европейских государств по отправке военного контингента на Украину. Как отметили журналисты, страны — члены Европейского союза и Великобритания «просто боятся» в одиночку реализовывать эту инициативу. Поэтому действия США также являются важным фактором в данном вопросе, подчеркнули авторы статьи.

Ранее в Кремле высказались об участии европейских держав в украинском конфликте.