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Эксперт не исключил «массированный удар» западных армий по Москве

Политолог Марков: антироссийская политика Европы обернется конфликтом РФ с НАТО
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Европа шагами по обострению конфликта на Украине приближает «прямую войну» России с НАТО, где не исключен «массированный удар» Запада по Москве. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Приближается не мир на Украине, а прямая война России и НАТО», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Политолог напомнил, что Европа сняла ограничения на удары дальнобойными ракетами по России. Причем, как отметил Марков, удары будут наноситься офицерами Британии, Франции, Германии и США.

Запад, таким образом, взял курс на последовательную эскалацию конфликта на Украине, считает эксперт, в рамках которого не исключен «массированный удар армий Британии, Франции, Германии, США по Москве».

В таких условиях, считает Марков, на повестку дня встанет ответный ракетный удар России по базам этих войск стран НАТО в Румынии, Польше и Германии.

«Большая война опять идет в Европу. Из-за совершенно безумной политики руководства стран Европы», — подытожил он.

27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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