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Политолог объяснил, для чего необходим меморандум по Украине

Политолог Станкевич: меморандум станет ориентиром в переговорах России и Украины
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Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv объяснил суть меморандума по Украине. По его словам, в ходе урегулирования столь застарелого конфликта, длящегося с 2014 года, необходимы промежуточные шаги.

Он отметил, что документ зафиксирует самые существенные условия предстоящего мирного договора, а дальше — торг уместен.

«Представьте, что вы движетесь в городе, очень заполненном, к какой-то цели. Чтобы ее достичь, нужна дорожная карта, разметка. Ориентиром станет этот самый меморандум. Самое главное для России, что там должно быть, — это так называемый минимальный необходимый пакет. То есть то, на чём Москва категорически настаивает», — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что если противоположная сторона не согласится на минимальный набор требований, то фактически сорвет дальнейший переговорный процесс.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Келлог посоветовал Киеву не отказываться от переговоров с Россией.

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