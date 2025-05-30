В КНР рассказали о шагах Путина в отношениях с Китаем, которые «возмутили» Запад

Китайское издание Sohu сообщило, что за последние 72 часа Россия предприняла два значимых шага в сторону сближения с КНР. Эксклюзивный перевод статьи опубликовал портал АБН24.

По данным агентства, первым стало подписание долгосрочного контракта на увеличение поставок российской нефти в Китай — на 2,5 млн тонн ежегодно сроком на 10 лет. По оценке китайских журналистов, это обеспечит Москве стабильный доход в миллиарды долларов.

Вторым шагом стало заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что Россия открыто делится с Пекином информацией о своих переговорах с США.

Авторы материала отметили, что такие действия России вызвали раздражение у США и стран Европы, так как ослабляют влияние западных санкций и дипломатического давления.

8 мая президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня.

До этого директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов заявил, что России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил уровень отношений России и Китая.