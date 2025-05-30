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В Германии раскрыли план Мерца в отношении России

Junge Welt: Мерц хочет добиться уступок от России
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сокрытием информации о поставках оружия Украине хочет добиться уступок от России. Об этом утверждает Junge Welt.

В публикации отмечается, что канцлер называет такую тактику «стратегической двусмысленностью». Она должна подтолкнуть российскую сторону к уступкам, поскольку Москва не сможет четко представлять себе возможности Украины.

В качестве примера издание приводит президента Франции Эммануэля Макрона. Он тоже говорил о «неоднозначной стратегии», скрывая за этим термином ввод западных войск на Украину, но блефовал, утверждает издание.

Подчеркивается, что Мерц рискует повторить ошибку Макрона, за что получит «более мощный удар по репутации».

26 мая Мерц заявил, что четыре страны — Германия, США, Великобритания и Франция — больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине. По этой причине Киев теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

Ранее канцлер Германии не стал прямо отвечать на вопрос о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.

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