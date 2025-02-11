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Трамп помиловал бывшего губернатора штата Иллинойс

Трамп подписал указ о помиловании бывшего губернатора Иллинойса Благоевича
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William Deshazer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал экс-губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что что для него стало «большой честью» помилование Благоевича. Президент отметил, что бывшего губернатора подставило «множество плохих людей». Трамп назвал «ужасной несправедливостью» ранее вынесенный Благоевичу обвинительный приговор.

Во время подписания указа Трампу задали вопрос о том, рассматривает ли он возможность назначения Благоевича на пост американского посла в Белграде. Президент США ответил, что такого назначения Благоевича не будет, при этом добавив, что охотно сделал бы это.

Трамп подчеркнул, что Благоевич сейчас чище всех, кто находится в комнате Белого дома.

3 февраля Трамп заявил, что «не вмешивается» в вопрос возможного помилования бывшего сотрудника американских специальных служб Эдварда Сноудена.

Ранее Трамп не исключил расследование против Байдена.

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