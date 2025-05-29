Глава РФПИ назвал Маска победителем

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X отметил заслуги американского предпринимателя Илона Маска и назвал его победителем.

Дмитриев подчеркнул вклад Маска в развитие электромобилей, космических технологий и искусственного интеллекта, а также отметил его деятельность в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), который был создан по инициативе президента Дональда Трампа.

«Илон Маск дал искру прорывам в области электромобилей, космоса, искусственного интеллекта и разоблачил расточительство правительства через DOGE... Он — победитель», — написал Дмитриев.

Он также обратил внимание на ум, видение и стойкость Маска в условиях критики СМИ и добавил, что Маск, будучи советником Трампа, продолжит «побеждать во имя человечества».

До этого стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение было принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

Ранее Маск назвал главную цель SpaceX.