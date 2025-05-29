Шойгу высказался о президентских выборах в Румынии

Шойгу о выборах в Румынии: демократия на Западе расцвела новым цветом

Итоги президентских выборов в Румынии показывают, что демократия на Западе «расцвела новым цветом». Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Говорили о новых тенденциях и течениях. О новых цветах демократии. Естественно, ярким цветом расцвели выборы в Румынии. И то, что происходит с подготовкой к выборам во Франции», — сказал он.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее в Кремле назвали странными президентские выборы в Румынии.