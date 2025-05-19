В Кремле назвали странными президентские выборы в Румынии

Победитель выборов главы государства в Румынии выиграл в отсутствие кандидата-фаворита. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что электоральный процесс в Румынии был «по меньшей мере странным».

«Мы знаем историю с кандидатом, который имел наибольшие шансы [на победу] и которого, не утруждая себя поиском каких-то обоснований, просто сняли с пробега принудительно. Но в отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что итоги выборов в Румынии — это данность, с которой придется иметь дело.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее предприниматель Павел Дуров обвинил Францию во вмешательстве в выборы в Румынии.