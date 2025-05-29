В ЕП поддержали заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия на Украину

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола поддержала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об использовании Украиной дальнобойных ракет для атак на объекты на территории РФ. Она высказалась о ситуации в ходе интервью для итальянской газеты La Stampa.

По словам законодателя, высказывания главы немецкого правительства являются «очень сильными».

«Мы ждали много лет, чтобы получить такие сильные заявления от Германии. Мы ждали слишком долго, чтобы выдать украинцам лицензии на производство оружия», — подчеркнула депутат.

Роберта Метсола отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил зарубежных партнеров выдать Киеву лицензии на производство оружия.

Как отметила председатель ЕП, запланированная на июнь встреча лидеров стран — членов НАТО станет ключевой для решения вопроса об оказании военной помощи Украине. Она пояснила, что участники саммита «должны будут указать, какое оружие у них есть в наличии и какое они могут отправить на Украину».

26 мая Мерц сообщил, что четыре страны — Германия, США, Великобритания и Франция — больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине. По этой причине Киев теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее канцлер Германии не стал прямо отвечать на вопрос о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.