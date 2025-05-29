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В Венгрии раскритиковали решение Украины о закрытии газопровода

Сийярто: газопроводы надо не закрывать, а строить
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Максим Богодвид/РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что газопроводы в Европе надо не закрывать, а строить. Соответствующий пост опубликован на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Не следует закрывать газопроводы, как это сделала Украина, надо строить новые, как это делает Болгария», — заявил он.

По его словам, в то время как Украина поставила Венгрию в трудную ситуацию, Болгария надежно и ответственно обеспечивает транспортировку энергоносителей. Он сопроводил публикацию снимком церемонии начала строительства газопровода в болгарском Кресне.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией. По его словам, для этого Украина «в сговоре с брюссельскими бюрократами» перекрыла проходящий по ее территории газопровод, из-за чего поставки газа на восток Венгрии почти прекратились. При этом премьер отметил, что вместо газа с востока (из России) его страна теперь получает энергоресурсы с юга, то есть из Турции.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз.

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