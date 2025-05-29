В Грузии объяснили поведение властей в вопросе о надругательстве над флагом РФ

ТАСС: Тбилиси ведет себя осторожно с наказанием надругавшегося над флагом РФ

Выходка грузинского певца, который надругался над российским флагом, заслуживает наказания, но грузинские власти ведут себя осторожно. Об этом сообщил ТАСС председатель «Объединения правозащитников Грузии» Николоз Мжаванадзе.

По его словам, это связано с желанием избежать новой волны протестов в стране.

Мжаванадзе отметил, что в случае задержания певца финансируемая Западом оппозиция начнет антироссийские и антиправительственные выступления.

«Этот шаг (надругательство над флагом. — «Газета.Ru») был предпринят по одной причине: концерт в Тбилиси финансировался из Европы, и все это было согласовано с ними», — отметил Мжаванадзе.

По его мнению, поступок исполнителя заслуживает уголовного наказания. При этом Мжаванадзе считает, что власти РФ с пониманием относятся к тому, что в Грузии пока не возбудили дело против певца. Ведь это может иметь негативные последствия в стране.

Грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. В Москве заявили, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». При этом глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее премьер Грузии осудил осквернение флага России на концерте в Тбилиси.