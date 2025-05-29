На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Грузии объяснили поведение властей в вопросе о надругательстве над флагом РФ

ТАСС: Тбилиси ведет себя осторожно с наказанием надругавшегося над флагом РФ
close
Telegram-канал «RT на русском»

Выходка грузинского певца, который надругался над российским флагом, заслуживает наказания, но грузинские власти ведут себя осторожно. Об этом сообщил ТАСС председатель «Объединения правозащитников Грузии» Николоз Мжаванадзе.

По его словам, это связано с желанием избежать новой волны протестов в стране.

Мжаванадзе отметил, что в случае задержания певца финансируемая Западом оппозиция начнет антироссийские и антиправительственные выступления.

«Этот шаг (надругательство над флагом. — «Газета.Ru») был предпринят по одной причине: концерт в Тбилиси финансировался из Европы, и все это было согласовано с ними», — отметил Мжаванадзе.

По его мнению, поступок исполнителя заслуживает уголовного наказания. При этом Мжаванадзе считает, что власти РФ с пониманием относятся к тому, что в Грузии пока не возбудили дело против певца. Ведь это может иметь негативные последствия в стране.

Грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. В Москве заявили, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». При этом глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее премьер Грузии осудил осквернение флага России на концерте в Тбилиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами