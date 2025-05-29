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МИД Чехии возложил на Россию ответственность за «информационные манипуляции» в Европе

МИД Чехии: Россия отвечает более чем за 80% информационных манипуляций в Европе
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Hadi Mizban/AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утверждает, что Россия якобы является основным источником «информационных манипуляций» в Европе. Его слова приводит «Европейская правда».

Министр заявил, что Кремль якобы проводит кампании по дестабилизации демократических государств как в физическом, так и цифровом пространстве.

«Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более 80% манипуляций информацией», – сказал Липавский.

До этого газета The Guardian со ссылкой на разведку Великобритании писала, что Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы получило доступ к тысячам камер вблизи границы, военных объектов и железнодорожных станций на территории европейских стран и западной Украины, чтобы следить за поставками оружия ВСУ.

Как утверждается в материале, РФ якобы получила доступ примерно к 10000 камер вблизи «военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения поставок на Украину», из которых 80% находились на территории самой республики и еще и 10% в Румынии.

Ранее в США и Европе заявили о ликвидации «российской киберпреступной сети».

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